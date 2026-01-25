ICE＝移民税関捜査局職員による女性射殺事件があったアメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで24日、連邦捜査官が発砲し男性が死亡する事件がありました。アメリカメディアなどによりますと、ミネソタ州ミネアポリスで24日午前、連邦捜査官が男性を銃撃する事件が起きました。撃たれた男性はその後死亡が確認されたということです。また男性は、銃撃された際に銃器を持っていたと報じられています。ミネアポリスではICE＝移民税関捜査