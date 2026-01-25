気象庁より石川県に顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。25日午前2時までの6時間に、かほく市二ツ屋で26センチ、かほく市高松町で22センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は25日朝にかけて続く見込みです。加賀北部の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。