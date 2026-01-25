アメリカ中西部ミネソタ州のミネアポリスで連邦当局の職員が発砲し、現地メディアによりますと撃たれた男性は死亡しました。ミネソタ州のウォルツ州知事はSNSで、24日にミネアポリスで連邦当局の職員が発砲したと明らかにしました。現地メディアは警察署長の話として連邦当局に撃たれた男性は死亡が確認されたと報じています。ウォルツ知事は「ミネソタ州はもう限界だ。吐き気がするほどだ」と批判。政府と連絡を取ったと明らかに