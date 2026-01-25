気象台は、午前2時41分に、大雪警報を高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市に発表 25日02:41時点西部では、25日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高岡市□大雪警報【発表】積雪25日朝にかけて警戒6時間最大降雪量30cm■氷見市□大雪警報【発表】積雪25日朝にかけて