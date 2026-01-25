【AFC U23アジア杯決勝】(ジッダ)日本 4-0(前半2-0)中国<得点者>[日]大関友翔(12分)、小倉幸成2(20分、76分)、佐藤龍之介(59分)<警告>[日]小倉幸成(45分)[中]ベーラム・アブドゥウェリ(81分)主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ副審:ファイサル・ナセル・R・アルカフタニ、イブラヒム・アブドゥラ・M・アルダヒル├“ロス世代”U-21日本代表が大会史上初の2連覇! 小倉幸成のミドル2発含む大量4得点、“2歳上