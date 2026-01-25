AFC U23アジアカップはU-21日本代表が大会史上初の2連覇を果たした。大会後のセレモニーでは個人賞も発表され、今大会4得点で決勝でもゴールを決めたMF佐藤龍之介(FC東京)が最優秀選手賞を受賞した。また、得点王は最多タイ4得点を挙げた4人の中からグエン・ディン・バク(ベトナム)が受賞。最優秀GKはGK荒木琉偉(G大阪)、フェアプレー賞はU-23韓国代表となった。(取材・文石川祐介)