[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]U-21日本代表がAFC U23アジアカップ2026で優勝。大会史上初となる2連覇を果たし、3度目のアジア王者となった。24日、日本はU-23中国代表と対戦し、4-0で勝利。前半12分にMF大関友翔が先制点を挙げると、同20分にはMF小倉幸成が2点目を沈める。後半24分にMF佐藤龍之介が今大会4点目となるPKでのゴールを決め、同31分には小倉が自身2点目でダメを押した。23歳以下の大会規定の中、日本