ラ・リーガ 25/26の第21節 バレンシアとエスパニョールの試合が、1月25日00:15にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはペレ・ミジャ（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ラモン・