エールディヴィジ 25/26の第20節 アヤックスとフォレンダムの試合が、1月25日00:30にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。 アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはジョエル・イデホ（FW）、ブランドレイ・クワス（MF）、アウレリオ・ウラース（MF）らが先発に名