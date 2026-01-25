◇ベルギー1部シントトロイデン2―1ラルビエール（2026年1月24日ベルギー・ラルビエール）シントトロイデンのDF谷口彰悟（34）が今季初ゴールを決めた。敵地のラルビエール戦に先発。後半14分に相手CKから先制を許したが、5分後に谷口が同点弾。右サイドからのFKに頭を合わせて試合を振り出しに戻した。日本代表DFにとっては2024年9月21日のベールスホット戦以来のゴールとなった。チームは後半44分にFW後藤啓介（20）が