ブンデスリーガ 25/26の第19節 レーバークーゼンとブレーメンの試合が、1月24日23:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、アーネスト・ポク（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、ユスティン・エン