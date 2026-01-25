ブンデスリーガ 25/26の第19節 マインツとウォルフスブルクの試合が、1月24日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、モハメド・アムーラ（FW）、クリスティアン・エリクセ