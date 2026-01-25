プレミアリーグ 25/26の第23節 フラムとブライトンの試合が、1月25日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。 フラムはラウル・ヒメネス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ヤシン・アヤリ（MF）らが先発に名を連ねた。 28分に試合が動く。ブライトン