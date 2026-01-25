現地１月24日開催のプレミアリーグ第23節で、三笘薫を擁する12位のブライトンが、勝点１差で11位のフルアムと敵地で対戦。三笘がリーグ戦４試合連続で先発した。立ち上がりからやや守備の時間が多いなか、24分にゴール至近距離からヒメネスにシュートを浴びるも、守護神フェルブルッヘンがセーブする。大ピンチを凌ぐと、27分にアヤリが強烈なミドルシュートをゴール左隅に突き刺し、ブライトンが先制に成功する。直後の30