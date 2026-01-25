大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月24日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝で中国と激突した。立ち上がりからゲームを支配する日本は、12分に先制。右サイドでボールを受けた古谷柊介のマイナスの折り返しを受けた大関友翔がワントラップから右足を一閃。鋭い一撃はディフレクションしてネットに突き刺さった。さらに20分には、敵陣ボックス手前の厨房でボールを奪った小倉幸成が右足を一振り。