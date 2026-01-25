第16回地域再生大賞の主な受賞団体地方新聞47紙と共同通信が地域活性化の取り組みを応援する「第16回地域再生大賞明日をともに創る〜吹き始めた風」の各賞が24日、決まった。大賞（副賞100万円）には甑島で特産品や観光による産業創出、離島間の連携に取り組む「東シナ海の小さな島ブランド」（鹿児島県薩摩川内市）が輝いた。準大賞（20万円）は梅農家の後進育成を進める「梅ボーイズ」（和歌山県みなべ町）、五島の自然素