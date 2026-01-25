◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝日本4―0中国（2026年1月24日サウジアラビア・ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本が中国に4―0で快勝し、2大会連続3度目の優勝を果たした。前半12分にMF大関友翔（20＝川崎F）の先制弾を皮切りに小倉幸成（20＝法大）が2得点を挙げるなどチーム計4発の猛攻。大岩剛監督（53）は第1次政権でパリ五輪世代を率いた前回24年カタール