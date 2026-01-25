◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表がＵ―２３中国代表との決勝戦を４―０で制して、Ｕ―２３アジア杯初の２大会連続優勝を成し遂げた。韓国戦から先発４人を入れ替えて臨んだ大一番は、中国の大サポーターの声援がスタジアムに鳴り響く。開始直後のキックオフでいきなりボールと関係ない所で中国の選手に日本の選手が吹き飛ばされる場面もあったが、ノーファウル。５バック