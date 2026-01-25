【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）【映像】大会連覇に導いた小倉幸成の強烈ミドル炸裂！U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝でU-23中国代表と対戦。前半は大関友翔、小倉幸成のゴールでリードすると、後半は佐藤龍之介のPKと小倉の2点目により4ー0で勝利した。この結果日本代表は大会史上初となる連覇を達成し