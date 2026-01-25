群馬・桐生市で47歳の男性が刃物で切りつけられた事件で、逃走していた男が逮捕されました。伊与久健二容疑者（54）は1月8日、桐生市の工事現場で、知人男性（47）を刃物で切りつけ、けがをさせた疑いが持たれています。伊与久容疑者は車で逃走していましたが、24日午前、警察署に出頭し逮捕されました。動機はわかっていません。