山梨県で発生していた山林火災は、発生から17日目の24日、ほぼ消し止められました。上野原市と大月市にまたがる扇山では、1月8日に山林火災が発生し、ヘリコプターなどによる消火活動が続けられてきましたが、地元の自治体は24日午後、鎮圧したと発表しました。焼損面積は約396ヘクタールで、けが人はいませんでした。