拉致被害者の蓮池薫さんが、徳島市で開かれた集会で、若い世代に拉致問題を啓発するよう訴えました。蓮池薫さん：国、国民、若い世代が力を合わせて、拉致問題解決、北にプレッシャーをかけ、政府は硬軟交えた巧みな外交術で、北朝鮮を首脳会談に導き出す。この集会は、北朝鮮による拉致問題への認識を深めてもらおうと政府などが主催したものです。講演を行った蓮池さんは、日本の若い世代に拉致問題を啓発することで、問題解決を