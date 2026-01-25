現地１月24日に開催されたブンデスリーガの第19節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと塩貝健人が加入したヴォルフスブルクが前者の本拠地メバ・アリーナで対戦した。佐野がスタメン、川崎がベンチスタートとなった一方、今冬にオランダのNECから移籍してきた塩貝も初のメンバー入りを果たした。先にスコアボードを動かしたのはヴォルフスブルクだ。３分、エリア内右からクンベディがクロスを供給。反応したア