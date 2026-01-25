今シーズン最強・最長寒波の影響で、日本海側を中心に雪が降り続いていて、25日にかけて大雪のピークとなる見通しです。交通障害などに警戒してください。強い冬型の気圧配置の影響で、北陸など日本海側では非常に強い雪が降り続いています。新潟・湯沢町では、25日午前0時までの6時間に24cmの雪が降りました。この大雪は25日にかけてピークとなる見通しで、25日夕方までに予想される降雪量はいずれも多いところで北陸地方で80cm、