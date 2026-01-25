国土交通省近畿地方整備局などは、名神高速などの一部区間について、２５日午前２時頃から大雪に備えた予防的な通行止めを開始すると発表した。並行する国道でも通行止めとなる見込み。名神、新名神、名阪国道などが広範囲にわたって同時に通行止めとなれば、名古屋―大阪間の東西交通ができなくなる可能性があるという。同整備局などはこまめな情報確認や冬用タイヤの装着を呼びかけている。