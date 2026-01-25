衆議院が解散されて初めての週末となった24日、与野党の党首がインターネット討論会に出演し、「10年後の日本に必要な政策」などをテーマに議論しました。自民党総裁・高市首相：何があっても食べ物には困らない食料安全保障。日本の資源エネルギー安全保障、それから防災対策。中道改革連合・野田共同代表：当面の物価高対策として食料品のゼロ税率の実現。ファンドを通じて運用益で賄っていく。日本維新の会・藤田共同代表：とに