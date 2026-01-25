ブンデスリーグ第19節が行われ、マインツのMF佐野海舟（25）がボルフスブルク戦に先発出場。フル出場で3−1の逆転勝ちに貢献した。前半3分に先制を許したものの、後半23分にFWティーツが同点弾。さらに5分後にDFベルが逆転弾を決めた。さらに後半19分から途中出場したアミリがPKを決めて3点目を奪った。後半3発で3−1の逆転勝利となった。