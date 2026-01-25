サウジアラビアで開催予定の2029年冬季アジア大会の会場イメージ図（同国オリンピック・パラリンピック委員会のXより、共同）アジア・オリンピック評議会（OCA）とサウジアラビア・オリンピック・パラリンピック委員会は24日、2029年に同国で開催予定だった冬季アジア大会を延期すると発表した。新たな時期は今後決める。共同声明では延期の理由を「サウジアラビアと西アジア地域全体における冬季競技の持続可能な発展へ向けた