インドネシアのジャワ島で24日、豪雨による土砂崩れが発生し、少なくとも8人が死亡したほか、82人が行方不明になっています。インドネシアの災害対策当局によりますと、ジャワ島の西ジャワ州で24日未明、豪雨による大規模な土砂崩れが発生しました。住宅地の広い範囲が土砂にのみ込まれ、少なくとも8人が死亡したほか、82人が行方不明になっていて、捜索活動が続けられているということです。インドネシアでは去年11月、記録的な大