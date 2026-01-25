きのう（24日）未明栃木県の県道で酒に酔った状態で車を運転して事故を起こした後警察に申告しなかったとして栃木県議会議員の小林達也容疑者（58）が逮捕されました。小林容疑者はきのう午前3時すぎ那須町の那須IC近くの県道で、酒に酔った状態で車を運転しガードレールなどに衝突する事故を起こしたものの警察に申告しなかった酒気帯び運転と事故不申告の疑いがもたれています。警察によりますと午前3時半ごろ通行人から「近くで