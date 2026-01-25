[1.24 ブンデスリーガ第19節 バイエルン - アウクスブルク]バイエルンのDF伊藤洋輝が24日、ブンデスリーガ第19節のアウクスブルク戦で今シーズン初ゴールを決めた。リーグ戦3試合連続先発出場の伊藤は前半23分、MFマイケル・オリーズが蹴った右CKにゴールエリア内で反応。DFセドリック・ツェジガーに完全に競り勝つ打点の高いヘディングシュートでゴールネットを揺らし、先制点をもたらした。伊藤は昨シーズンにバイエルンへ