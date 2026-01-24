アヤックスは24日にエールディビジ第20節のフォレンダム戦を行う。新加入DF冨安健洋がアーセナル時代の2024年10月5日以来476日ぶりに公式戦メンバー入りを果たした。冨安は度重なるケガに悩まされており、アーセナル在籍時の24年10月5日に後半39分から途中出場したプレミアリーグ第7節・ サウサンプトン戦以降はメンバー外が続いていた。25年7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表。以降は無所属の期間が続いてい