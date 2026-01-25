ブンデスリーガ 25/26の第19節 ハイデンハイムとライプチヒの試合が、1月24日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。 ハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）、アドリアン・ベック（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）らが先発に名を連ねた。 前