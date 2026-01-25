ドジャース・山本由伸投手（27）が24日、「NIKEHARAJUKU」でトークショーに参加した。延長18回までもつれた昨年のワールドシリーズ（WS）第3戦で、救援登板に備えて「中1日」でブルペンで肩をつくった舞台裏を明かした。質問コーナーではオフのリラックス法などにも触れ、メジャー3年目の今季に向け「世界一の投手」になることを改めて誓った。あの激闘から約3カ月。約150人の聴衆を前に、山本は当時を赤裸々に振り返った