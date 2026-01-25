ドジャースの山本はこのオフに故郷の岡山県備前市に帰省したことを明かし、地元の陶磁器「備前焼」について語る場面もあった。「友達のお父さんも備前焼作家さんだったり、それくらい身近にある」と言い「オフもよく作らせてもらったり。凄く集中できるし、作品にもなる。自分で作った茶わんでいつもご飯を食べている」と説明。このオフは記念品を作ったそうで「去年は大谷さんにお皿を作った」とプレゼントしたことも明かし