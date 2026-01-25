村上の加入で注目されるホワイトソックスが、抑え候補としてブルージェイズからFAとなっていたセランソニー・ドミンゲス投手（31）と2年総額2000万ドル（約31億2000万円）で合意したと23日（日本時間24日）に米メディアが伝えた。昨季はオリオールズとブ軍で自己最多の計67試合に投げて4勝4敗2セーブ20ホールド、防御率3・16。特にブ軍ではセットアッパーとしてワールドシリーズ進出に貢献した。ホ軍は直近3年連続で100敗以上