大リーグ公式サイトが「26年に歴史的な活躍が期待される11選手」を特集し、ドジャース・大谷の今季成績を「両リーグ最多に並ぶ43本塁打」＆「136奪三振」と予測した。達成すれば、21年（46発＆156奪三振）、23年（44発＆167奪三振）に続いて3度目の40発＆100奪三振以上になる。6月から投手復帰して55本塁打＆62奪三振だった昨季を「新たな50―50クラブを樹立した」と振り返り、「26年は投打二刀流でフルシーズンの活躍が期待で