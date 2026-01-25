脳科学者の中野信子氏が２４日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、天才がゆえの苦労を語った。中野氏は東京大学工学部応用化学科を卒業、天才集団ＭＥＮＳＡの元会員でもある。学生時代の中野氏は「写真を撮ってインストールできるみたいな」と教科書を１度読むだけで記憶できていたという。ＭＣの加藤浩次が「自分は当たり前にやってるワケじゃないですか。なんでみんな見て覚えられないんだろう？って思う