今季最も長い寒波の影響で、東海地方は25日にかけ岐阜県を中心に警報級の大雪になる見込みで、気象台が警戒を呼びかけています。 【写真を見る】岐阜県中心に警報級の大雪の恐れ、２５日にかけ再びピークに名神や東海環状道、新名神、伊勢湾岸道などで「予防的通行止め」の予定 25日午前0時の積雪は、高山市で9センチ、白川村で116センチで、飛騨北部、それに岐阜・西濃、中濃の一部に大雪警報が出ています。 午後6時ま