プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか」 「ホウレン草の白和え」 「ジャガイモのみそ汁」 の全3品。 簡単に作れてバランスのよい、丼・みそ汁・小鉢の定番和食定食。【主食】みんな大好き！鶏そぼろ丼 彩り鮮やか 家族みんな大好きな、鶏ひき肉と卵のそぼろ丼の基本レシピ。混ぜるだけササッと作れて便利です。甘辛の黄金比の味付けでご飯が進み