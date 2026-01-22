セリエA 25/26の第22節 コモとトリノの試合が、1月24日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）、ニコラ・ブラシッチ（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の8分に試合が