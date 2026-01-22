バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、アウクスブルク戦でゴールを決めた。ブンデスリーガ第19節が24日に行われ、バイエルンはアウクスブルクと対戦。両チーム共にスコアレスで迎えた23分、バイエルンが右CKのチャンスを得ると、キッカーを務めたミカエル・オリーズの蹴ったボールに対し、伊藤は空中戦を制して叩きつけるようにヘディングシュート。これがゴールネットを揺らし、バイエルンが先制に成功した。この試合