俳優の山田裕貴（35歳）が、1月24日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「“最強”になりたいんですよ。“最強の俳優”になりたくて」と熱く語った。山田はこの日、今春放送予定のSPドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」の宣伝を兼ねて、中島健人と共に番組のインタビューに対応。同作で土方歳三役を演じる山田は、演じる中で自身との共通点があったという。山田は「僕これ…自分もそうなんですけど、“最強”に