気象台は、午前0時55分に、大雪警報を野辺地町、七戸町、東北町、六ヶ所村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・野辺地町、七戸町、東北町、六ヶ所村に発表 25日00:55時点三八上北では、25日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報26日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報26日にかけて注意■黒石市□なだれ注意報26日にかけて注意■五所川原市□なだれ注意