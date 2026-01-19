バイエルン・ミュンヘンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が今季ブンデスリーガ初ゴールを記録した。伊藤は24日のブンデスリーガ第19節のアウクスブルク戦にて先発出場を果たした。22分、コーナーキックにてMFマイケル・オリーセのクロスに頭で合わせて先制点をもたらした。昨季の第23節以来となるバイエルン加入後2点目となった。伊藤は2年前７月末のプレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。翌年の2月に復帰し新天地デビューを果たし