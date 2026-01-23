◇サッカー・U―23アジア杯サウジアラビア大会決勝日本―中国（2026年1月24日サウジアラビア・ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会は24日、ジッダで決勝が行われ、日本が中国と対戦。前半を2―0のリードで折り返した。2大会連続3度目の優勝を目指す日本は前半から主導権を奪った。前半4分、右コーナーキックからこぼれ球をンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）がシュート。惜しくもゴールキーパーの好反