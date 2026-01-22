アメリカのトランプ大統領はカナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからの輸入品に100%の関税を課すと警告しました。アメリカのトランプ大統領は24日、SNSへの投稿で「もしカナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからの輸入品にただちに100%の関税を課す」と表明しました。カナダのカーニー首相は16日に中国の習近平国家主席と会談し、カナダが中国製のEV=電気自動車に課している関税を引き下げる一方、中国はカナダ産の菜種に対