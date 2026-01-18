大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月24日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝で、中国と対戦している。序盤から押し込んだ日本は12分、古谷柊介のクロスを受けたMF大関友翔が振り向き様にシュート。鮮やかに先制点を挙げる。さらに20分、敵陣でボールを奪ったMF小倉幸成がミドルシュートを突き刺し、追加点を奪った。 中国はここまで５試合無失点だったため、早々の２失点に同国のファンは