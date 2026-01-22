警察車両の赤色灯栃木県警は24日、道交法違反（酒気帯び運転、事故不申告）の疑いで、県議小林達也容疑者（58）を逮捕した。県警によると、「お酒は抜けていると思った」と容疑を否認している。小林容疑者は県議会では、とちぎ自民党議員会に所属し、現在2期目。逮捕容疑は24日午前3時過ぎ、同県那須町高久甲の路上で、酒気を帯びた状態で車を運転し、中央分離帯とガードレールに衝突する事故を起こしたのに、警察に報告しなか