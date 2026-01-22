【ワシントン＝中根圭一】Ｘ（旧ツイッター）に導入された生成ＡＩ（人工知能）「Ｇｒｏｋ（グロック）」による画像編集機能を悪用し、他人の画像を性的な画像に加工した投稿が相次いだ問題で、この機能が使われた１１日間に世界で推計約３００万枚の性的画像が作られたとの調査結果を米英の非営利団体「デジタルヘイト対策センター」が発表した。約３００万枚のうち約２万３３００枚は、１８歳未満の児童とみられる人物が写る